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Nesine 3. Lig'de 7. Haftanın Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig, 7. hafta maçlarıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Gruplardaki sonuçlar belli oldu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 21:17
Nesine 3. Lig'de 7. Haftanın Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'de Maç Sonuçları Açıklandı

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Nesine 3. Lig, 7. hafta maçlarıyla devam etti. Ligin 2. ve 3. grup maçları tamamlanırken, 1. ve 4. grup için birer müsabaka kaldı. İşte o haftanın detayları:

1. Grup Sonuçları

  • Elazığ FK - Ergene Velimeşespor: 1-0
  • Kırşehir Futbol - Anadolu Üniversitesi: 1-1
  • Kemerkent Bulvarspor - Muşspor: 1-1
  • Kuşadasıspor - Karşıyaka: 0-2
  • Belediye Kütahyaspor - Silifke Belediyespor: 2-0
  • Bursaspor - Kahramanmaraşspor: 3-0
  • Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Düzce Cam Düzcespor: 0-0

2. Grup Sonuçları

  • Muğlaspor - Beykoz İshaklıspor: 3-0
  • Amasyaspor - Balıkesirspor: 2-1
  • Smart Holding AŞ Çayelispor - Etimesgut Belediyespor: 0-1
  • Fatsa Belediyespor - Türk Metal 1963: 5-0
  • Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Adıyaman FK: 5-0
  • Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Tire 2021: 0-0
  • Silivrispor - Nevşehir Belediyespor: 1-0
  • Uşakspor - İnegöl Kafkasspor: 1-1

3. Grup Sonuçları

  • Aliağa Futbol - Pazarspor: 0-0
  • Bayburt Özel İdarespor - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-2
  • Alanya 1221 - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 3-1
  • Osmaniyespor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
  • Çorluspor 1947 - 10 Numara Sportif Efeler 09: 0-0
  • Karabük İdmanyurdu - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-1
  • 52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
  • Çankayaspor - Viranşehir Belediyespor: 1-0

4. Grup Sonuçları

  • Büyükçekmece Tepecikspor - Mardin 1969: 0-3
  • Kolibri Ağrı 1970 Spor - Denizlispor: 1-0
  • Kırıkkale FK - Sebat Gençlikspor: 2-0
  • Polatlı 1926 Spor - Niğde Belediyespor: 2-1
  • Erciyes 38 Futbol SK - Orduspor 1967: 2-1
  • Edirnespor - Zonguldakspor: 0-1

Bu sonuçlar, ligdeki heyecanın artmasına neden oldu. Takımlar, önümüzdeki haftalarda daha fazla mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.

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