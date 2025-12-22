Nuri Şahin: Başakşehir’in hak ettiği yer 7. sıra değil

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 5-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Nuri Şahin değerlendirmelerde bulundu.

Maç ve genel değerlendirme

Şahin, takımı tebrik ederek maçın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti: "Takımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet oldu. Hem oyundan hem skordan memnunum. Çalıştığımız yerden gol bile yedik. Maçın başından sonuna hak eden takımdık. Bugün 100. günümüzdü. En başta zorlansak da bir şeyler inşa etmeye başladık. Devreyi iyi kapattık. İkinci yarı bizim için önemli olacak. Ama takımım hazır. Bir şeyler oturuyor. Onları tebrik ederim."

Başakşehir’in hedefleri

Sezon başından beri kredi tükettiklerini ve süreci maç maç ele aldıklarını söyleyen Şahin, hedef belirlemenin zor olduğunu, önceliklerinin puan toplamak ve oyunu oturtmak olduğunu vurguladı. Şahin sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben gelmeden önce ve sonra bayağı bir kredi bitirdik. O yüzden hedef belirlemekten ziyade bu sene bizim için ne kadar puan toplayabiliyorsak toplamak ve oyunu oturtmak. Oyunu oturttuğumuzu düşünüyorum. Zaten bundan sonrası da gelecektir. Başakşehir’in daima hedefi var. Bu söylemekle olmuyor tabii, oynamak lazım ve maç kazanmak lazım. Sezon sonu nerede olacağımızı göreceğiz. Ben kişisel anlamda da kulübümüz de hak ettiği yerde olmak istiyor. Başakşehir’in hak etiği yer 7. sıra değil."

Shomurodov değerlendirmesi

Gol krallığı yarışında öne çıkan Eldor Shomurodov hakkında Şahin, oyuncuyu merkezde oynattıklarını ve oyun zekâsının yüksek olduğunu belirtti: "Biz gelmeden önce Shomurodov kanatta kullanılmış galiba. Biz geldiğimizden beri merkezde oynatıyoruz. Çünkü farklı farklı 9 numara oyunu var. Shomurodov, Selke’den farklı bir 9 numara. Onu daha çok blok arası oynatıyoruz. Oyun zekâsı çok yüksek ve biz onu merkeze çektik ve özgür oynuyor. Topu alışverişleriyle çok değerli bir oyuncu. Kulübümü tebrik ediyorum. Çok kaliteli oyuncu."

Deniz Türüç kararı

Şahin, dört hafta önce alınan bir kararla Deniz Türüç’ün artık takımda yer almayacağını açıkladı: "Deniz bizimle birlikte olmayacak artık. Yolu açık olsun. Bize çok yardımcı oldu. Çok kıymetli bir oyuncu ama artık bizimle birlikte olmayacak. Benim aldığım ve kulübün onayladığı kararla Deniz bizimle olmayacak artık."

Skorun önemi ve oyuncu gelişimi

37 yaşındaki teknik direktör, kazandıkları maçları skora bakmaksızın aynı titizlikle analiz edeceklerini belirterek: "Aynı şekilde analiz edeceğiz maçı. 5-1 kazandığımız maçı nasıl analiz ediyorsak 1-0’lık maçı da öyle analiz ediyoruz. Tabii moral açısından Harit’te 1 gol atsa çok iyi olacaktı. Oyunu taçlandıracaktı. Böyle maçlarda oyuncu kazanıyoruz. Umut Güneş bugün gol attı. Onu taçlandırdık. Benim için önemli olan 3 puan ve bunu başardık."

Ara transfer planı

Şahin, ara transfer döneminde ya hazır oyuncu alarak kaliteyi artıracaklarını ya da genç yeteneklere yatırım yapacaklarını söyledi: "Kadromuz çok iyi. Kadromuzu güçlendirmek adına zorlanıyoruz. Maddi açıdan kolay değil. Çok değerli bir kadromuz var. Kaliteyi yükseltmek amacıyla transfer yapacağız. Perspektif anlamda genç yeteneklere yatırım yapan bir Başakşehir var. Bu 2 transfer farkı olması lazım. Ya hazır oyuncu Shomurodov gibi ya da genç oyuncular Fayzullayev gibi. Ya kaliteyi artıracağız ya da genç yeteneklere yatırım yapacağız."

RAMS BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ NURİ ŞAHİN, SKORUN KENDİSİ İÇİN İKİNCİ PLANDA OLDUĞUNU VE ASIL ÖNEMLİ OLANIN 3 PUAN OLDUĞUNU BELİRTEREK, "BAŞAKŞEHİR’İN HAK ETTİĞİ YER 7. SIRA DEĞİL" DEDİ.