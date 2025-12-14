Nuri Şahin: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık' — Başakşehir Samsunspor'u 2-0 Yendi

SAMSUN (İHA)

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında, RAMS Başakşehir, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, karşılaşmayı değerlendirdi.

Şahin, "Deplasmanda 2-0 gibi değerli bir skorla buradan ayrılıyoruz. Bu bizim için bir geçiş adımıydı. O nedenle bu maçı kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkes çok emek veriyordu, karşılığını aldığımız bir maç oldu. Zor bir maç oynadık. Samsunspor çok kaliteli bir kadroya sahip. Zor geçen bir maçta hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İkili mücadeleler ve birçok yerde üstündük. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Şahin'in sözleri, takımın mücadeleci performansını ve galibiyetin önemini vurguladı.

