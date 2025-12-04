ODÜ'lü İlkim Zehra Yılmaz Deaflympics'te Dünya İkincisi

Tokyo 2025'te kadın voleybolda gümüş madalya

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli sporcu İlkim Zehra Yılmaz, 25’inci Yaz Deaflympics Olimpiyat Oyunları İşitme Engelliler Kadın Voleybol kategorisinde dünya ikinciliği elde etti.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 25’inci Deaflympics Yaz Oyunları’nda dünya genelinden işitme engelli sporcular bir araya geldi. Voleybol branşında Türkiye’yi temsil eden ODÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve milli sporcu İlkim Zehra Yılmaz ve takımı, olimpiyat ikinciliği ile gümüş madalya almaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Yılmaz’ı makamında kabul ederek kendisini tebrik etti. "Üniversitemiz öğrencisi ve milli sporcumuz İlkim Zehra Yılmaz’ın 25’inci Deaflympics Yaz Oyunları’nda elde ettiği dünya ikinciliği bizler için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiği için kendisini tebrik ediyorum. Elde edilen bu başarının genç sporcularımız için ilham olacağına inanıyor, kendisine akademik ve sportif yaşamında üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

