Okan Buruk istedi Erden Timur transferi bitiriyor! R. Madrid'in efsanesi Galatasaray'a imza atıyor! 432 gol 197 asist...

Galatasaray, Real Madrid’in Efsanesi Karim Benzema İçin Devreye Girdi

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Galatasaray, Real Madrid’in efsane golcüsü Karim Benzema’yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray, tarihi bir transfer için kolları sıvadı.





Galatasaray, bu sezon Okan Buruk yönetiminde tüm kulvarlarda zirve mücadelesi veriyor. Sarı-kırmızılılar, Icardi dışındaki forvetlerden beklediği verimi alamayınca gol yollarını güçlendirmek için transfer arayışlarına girdi. Galatasaray, Real Madrid’in efsane ismi Karim Benzema’yı transfer listesine aldı.

Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fransız yıldızı takıma kazandırmak için girişimlere başladı. Sabah’ın haberine göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’da forma giyen Karim Benzema’nın transferi için araştırmalara başladı. Timur’un, Al Ittihad ile ilk teması kurmaya hazırlandığı ve Benzema’yı ikna etmek için çaba sarf ettiği öğrenildi.

REAL MADRİD’İN EFSANESİ

Karim Benzema, 2009 yılında 35 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon’dan Real Madrid’e transfer olmuştu. İspanyol devinde 14 yıl boyunca forma giyen Fransız golcü, 648 maçta 354 gol atarak Real Madrid tarihinin en golcü ikinci ismi oldu. Benzema, Real Madrid ile 25 kupa kazandı. Bunların arasında 5 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga, 3 İspanya Kral Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 4 UEFA Süper Kupası bulunuyor. Benzema, geçen yaz Real Madrid ile sözleşmesi bitince bedelsiz olarak Al Ittihad’a transfer olmuştu.

AL ITTİHAD’DA MUTSUZ





Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibinde 20 maçta 12 gol 5 asistlik performans sergiledi. Ancak Fransız yıldız, Al Ittihad’da mutlu değil. Al-Nassr’a 5-2 kaybedilen maçın ardından taraftarların tepkisiyle karşılaşan Benzema, sosyal medya hesabını kapattı. Ayrıca, antrenmanlara da çıkmayan Benzema, Dubai’deki hazırlık kampına da götürülmedi. Benzema’nın, Galatasaray’a transfer olmaya sıcak baktığı ve yeni bir macera aradığı belirtildi.

GALATASARAY’DA HEYECAN YARATTI

Galatasaray’ın, Karim Benzema’yı transfer etmek için girişimlere başlaması, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada Benzema’ya mesajlar göndererek transferi istediklerini dile getirdiler. Galatasaray’ın, Karim Benzema transferini bitirmesi halinde, Süper Lig’de tarihi bir hamle yapmış olacağı yorumları yapıldı.

Galatasaray Karim Benzema transferi ne zaman bitecek? Galatasaray’ın, Karim Benzema transferini bitirmesi için Al Ittihad ile anlaşması gerekiyor. Transferin sezon sonuna kadar kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.



Karim Benzema’nın Galatasaray’a maliyeti ne kadar olacak? Karim Benzema’nın Galatasaray’a maliyeti, kiralama bedeli ve oyuncunun alacağı ücretten oluşacak. Benzema’nın Al Ittihad’da yıllık 10 milyon euro kazandığı ve Galatasaray’dan da benzer bir rakam talep edeceği iddia ediliyor.

Karim Benzema’nın kariyer istatistikleri nelerdir? Karim Benzema, futbol hayatı boyunca 816 karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 432 gol 197 asistlik performans sergiledi. Benzema, Real Madrid ile 25 kupa kazandı. Bunların arasında 5 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga, 3 İspanya Kral Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 4 UEFA Süper Kupası bulunuyor. Benzema, ayrıca Fransa Milli Takımı ile 87 maçta 31 gol attı.