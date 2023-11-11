Okan Buruk'u çıldırtan oyuncu: Biletini kesti, takımdan gönderiyor

Galatasaray'ın, kiralık oyuncu olarak kadrosuna aldığı Tanguy Ndombele le yollar yakın zamanda ayrılıyor mu?

Okan Buruk'u çıldırtan oyuncu: Biletini kesti, takımdan gönderiyor
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OKAN BURUK'UN SİNİRLERİ GERİLDİ! BAKIN NELER OLDU…

Galatasaray'ın, Tottenham'dan kiraladığı yıldız isim Tanguy Ndombele yakın zamanda Galatasaray’a veda edecek. Sarı kırmızılı formanın sahibi olan Ndombele sevenlerini de üzecek.

okan buruk

Okan Buruk Galatasaray yönetime hazırladığı raporda Tanguy Ndombele ile yollarını ayıracaklarının sinyallerini verdi.

Şampiyonlar Ligi’nin 4 maçında Bayern Münih'e 2-1 yenilen Galatasaray’da sinirler gerildi. Transfer edildiği günden beri eleştirilerinde odağında olan Tanguy Ndombele yakın zamanda Galatasaray ile yollarını ayıracak.

NE KADAR KAZANDI?

Dün oynanan Bayern Münih maçının ardından da rapor hazırlayıp yönetime sunan Buruk yıldız futbolcu ile yolların ayrılacağının sinyallerini verdi. Buruk Ndombele’nin kiralık sözleşmesinin feshedilmesini istediğini belirtti. Galatasaray'dan ne kadar kazandığı da oldukça merak edilen Ndombele bu sezonda 7 maçta 123 dakika formasını terletti ve bunun karşılığında 3 milyon 136 bin Euro kazandı.

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