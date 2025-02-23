Okan Buruk'un Derbi Karnesi: Galatasaray Fenerbahçe'ye Karşı Üstün Performans Seriliyor

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 3 galibiyetle dikkat çekiyor. Derbi performansı incelendi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:06
Okan Buruk'un Derbi Karnesi: Galatasaray Fenerbahçe'ye Karşı Üstün Performans Seriliyor

Okan Buruk'un Derbi Karnesi

Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, Galatasaray'ın başında bulunduğu süre boyunca Fenerbahçe ile oynadığı derbilerdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle yarın Süper Lig'in 25. haftasında gerçekleşecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin öncesinde Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

Fenerbahçe'ye Karşı Performansı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sarı-lacivertli takıma karşı ligde 5 maça çıkarak 3 galibiyet elde etti; 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, toplamda 9 gol atarken sadece 2 gol kalesinde gördü.

Beşiktaş ile Oynadığı Maçlar

Buruk'un takımın başına gelmesiyle Galatasaray, Beşiktaş karşısında da üstün bir performans sergiledi. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, Beşiktaş ile oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Galatasaray, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 6 gol kalesinde gördü.

Portekizli Teknik Adamlarla Başarı

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu dönemde 3 farklı Portekizli teknik direktörle karşılaştı. İlk sezonunda Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'yi iç sahada ve deplasmanda 3-0'lık net skorlarla mağlup etti. İkinci sezonunda ise Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Bu sezonun ilk yarısındaki maçta ise Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı 3-1'lik bir zafer elde etti. Böylece, derbilerde Portekizli teknik adamlara karşı büyük bir üstünlük sağladı.

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