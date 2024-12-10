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Okçulukta Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

Yarın Antalya'da başlayacak olan Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası'nda 823 sporcu mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:05
Okçulukta Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

Okçuluk Heyecanı Antalya'da Başlıyor

Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, yarın Antalya'da kick-off yapıyor. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği bu önemli etkinlikte toplam 134 kulüpten 823 sporcu yarışacak.

Barebow Kategorisi İlk Kez

Bu yılki şampiyona, Barebow (Yalın Yay) kategorisinin ilk kez gerçekleştirilmesiyle dikkat çekiyor. Makaralı yay, barebow ve klasik yay kategorilerinde yapılacak olan şampiyona, 15 Aralık Pazar günü sona erecek.

Milli Takım Hedefi

Etkinlik ayrıca 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası için milli takımın oluşturulmasını da hedefliyor. Bu şampiyona, Samsun'da 17-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek ve bu süreçte Türkiye'yi barebow kategorisinde temsil edecek sporcular belirlenecek.

Federasyon Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, şampiyona öncesi organizasyonun hazırlıklarının tamamlandığını ifade ederek, "Salon Türkiye Şampiyonası, milli takım seçme niteliği taşıyor. 402'si kadın ve 421'i erkek olmak üzere 823 sporcumuz yarışacak. İlk kez düzenleyeceğimiz barebow kategorisinde güzel yarışmalar olmasını bekliyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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