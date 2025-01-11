Onvo Büyükçekmece, Manisa Basket'i Deplasmanda Geçti: 98-87

Onvo Büyükçekmece, Manisa Basket’i Geride Bıraktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Manisa Basket'i 98-87 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Başlangıcı ve İlk Periyot

Karşılaşmanın başlangıcında, takımlar karşılıklı sayılar buldu. Hızla üstünlüğü ele alan Onvo Büyükçekmece, 5. dakikayı 12-8 önde geçti. Manisa Basket, ilk periyodun bitimine 2 saniye kala Besson'un 3 sayılık atışıyla eşikliği sağlayarak çeyreği 24-24 tamamladı.

İkinci Periyotta Çekişme Devam Etti

İkinci periyot, konuk ekipten Love'ın sayılarıyla başlarken, Manisa Basket Chiozza ve Saben Lee ile karşılık verdi. Onvo Büyükçekmece, 15. dakikaya 37-35 önde girerken, ilk yarıyı Sajus'un etkili oyunu ile 51-49 önde kapattı.

Üçüncü Çeyrek ve Final Anları

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Onvo Büyükçekmece, Starks ve Rebic'in sayıları ile farkı 6'ya çıkardı. Rakibinin hücumlarını etkili bir şekilde savuşturmayı başaran konuk ekip, Love, Starks ve Erdi Gülaslan'ın katkıları ile periyodu 76-69 önde tamamladı.

Son periyotta Manisa Basket, Acuil ile bulduğu sayılarla farkı 2’ye indirse de, Onvo Büyükçekmece’nin Sajus ve Starks ile 81-76 önde girmesi, maçın son bölümünde etkili oldu ve müsabakadan 98-87 galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Manisa Basket ile Onvo Büyükçekmece Basketbol, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Onvo Büyükçekmece Basketbol’dan Erdi Gülaslan (solda), Manisa Basket'ten Hugo Besson (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Manisa Basket ile Onvo Büyükçekmece Basketbol, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Onvo Büyükçekmece Basketbol’dan Erdi Gülaslan (solda), Manisa Basket'ten Hugo Besson (sağda) ile mücadele etti.