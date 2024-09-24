PAOK Taraftarları Galatasaray Maçına Otobüsle Gelecek

PAOK Taraftarları Galatasaray Maçına Geliyor

UEFA Avrupa Ligi kapsamında yarın oynanacak Galatasaray - PAOK maçına Yunan temsilcisi PAOK'un taraftarları otobüslerle katılacak.

Taraftarlar İpsala Sınır Kapısı'ndan Hareket Edecek

PAOK Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre, taraftarlar saat 14.00'te İpsala sınır kapısında toplanacak ve buradan RAMS Park statlarına doğru yola çıkacak.

Son Otobüs Saat 17.00'de Kalkacak

İpsala'dan hareket edecek son otobüsün saat 17.00'de kalkacağı bildirildi. Ayrıca İstanbul'da bulunan PAOK taraftarlarının, Sultanahmet Meydanı'ndan saat 18.30'da kalkacak otobüslerle stada ulaşacakları belirtiliyor.

Karşılaşmanın Başlama Saati

Galatasaray ile PAOK arasındaki karşılaşma, yarın akşam saat 22.00'de başlayacak.