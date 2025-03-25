Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda İlk Gün Dereceleri Açıklandı

Ankara'da gerçekleşen Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nın ilk gününde dereceye giren sporcular belirlendi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:23
Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda İlk Gün Dereceleri Açıklandı

Ankara'da düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda ilk gün tamamlandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun yaptığı duyuruya göre, ilk günün sonuçları belirlendi ve derece elde eden sporcular şu şekilde sıralandı:

Erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1

  1. Taha Yasin Küsmüş - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
  2. Muharrem Korhan Yamaç - EGO Spor Kulübü
  3. Yunus Bahçeci - EGO Spor Kulübü

Erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) Takım

  1. EGO Spor Kulübü
  2. TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
  3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2) SH1

  1. Ayşegül Pehlivanlar - EGO Spor Kulübü
  2. Aysel Özgan - Ferdi
  3. Şebnem Aslı Gökdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2) Takım

  1. EGO Spor Kulübü
  2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
  3. TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü

Erkekler 10 metre havalı tüfek (R1) SH1

  1. Hakan Abakay - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
  2. Celal Karaca - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
  3. Lokman Ataseven - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü

Kadınlar 10 metre havalı tüfek (R2) SH1

  1. Çağla Baş - EGO Spor Kulübü
  2. Eylül Deniz Bıdak - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
  3. Suzan Çevik - EGO Spor Kulübü

Erkekler 10 metre havalı tüfek (R4) SH1

  1. Hüsnü Yusuf Vural - Aksaray Ferdi
  2. Salih Yurtalan - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
  3. Samet Akça - Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

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