Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Erkek Voleybol Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Voleybol Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın voleybol branşında erkekler kategorisinde yarı finale kalan takımlar kesinleşti. South Paris Arena'da gerçekleşen çeyrek final karşılaşmalarında, Polonya, ABD, İtalya ve ev sahibi Fransa yarı finale yükselmeyi başardı.

Çeyrek Final Sonuçları

Oyunlarda geçen çeyrek final müsabakalarının sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:

Slovenya-Polonya: 1-3

İtalya-Japonya: 3-2

Fransa-Almanya: 3-2

ABD-Brezilya: 3-1

Yarı Final Programı

Yarı finaldeki eşleşmeler ve maç programı ise şu şekilde belirlendi:

17.00 - Polonya - ABD

- Polonya - ABD 21.00 - İtalya - Fransa

Yarın gerçekleştirilecek olan bu heyecan dolu karşılaşmalar, voleybol tutkunları için unutulmaz anlara sahne olacak.