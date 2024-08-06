Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Erkek Voleybol Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Voleybol Heyecanı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın voleybol branşında erkekler kategorisinde yarı finale kalan takımlar kesinleşti. South Paris Arena'da gerçekleşen çeyrek final karşılaşmalarında, Polonya, ABD, İtalya ve ev sahibi Fransa yarı finale yükselmeyi başardı.
Çeyrek Final Sonuçları
Oyunlarda geçen çeyrek final müsabakalarının sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:
- Slovenya-Polonya: 1-3
- İtalya-Japonya: 3-2
- Fransa-Almanya: 3-2
- ABD-Brezilya: 3-1
Yarı Final Programı
Yarı finaldeki eşleşmeler ve maç programı ise şu şekilde belirlendi:
- 17.00 - Polonya - ABD
- 21.00 - İtalya - Fransa
Yarın gerçekleştirilecek olan bu heyecan dolu karşılaşmalar, voleybol tutkunları için unutulmaz anlara sahne olacak.