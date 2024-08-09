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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Finali: Fransa ile ABD Karşılaşıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda final maçı öncesi heyecan dorukta. Fransa, ABD ile yarın karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 00:55
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Finali: Fransa ile ABD Karşılaşıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Finali

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbol erkekler kategorisinde final maçı heyecanı başladı. Fransa ve ABD takımları, yarın yapılacak olan finalde karşı karşıya gelecek.

Yarı Final Sonuçları

Bercy Arena’da gerçekleştirilen yarı final mücadelelerinde, Fransa ilk olarak Almanya ile karşılaştı ve bu maçı 73-69'luk skorla kazanarak finale yükselen ilk takım oldu. Diğer yarı finalde ise ABD, Sırbistan’ı 95-91 mağlup ederek Fransa’nın rakibi olmayı başardı.

Bronz Madalya Maçı

Fransa ile ABD'nin final mücadelesinin yanı sıra Almanya ve Sırbistan da bronz madalya için çarpışacak. Final ve bronz madalya maçları yarın, yani 12.00 ve 22.30 TSİ olmak üzere sırasıyla gerçekleşecek.

Basketbol severler, bu büyük karşılaşmalara kilitlenecek.

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