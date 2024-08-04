Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hentbolda Çeyrek Final Eşleşmeleri Açıklandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Hentbol Kadınlar Çeyrek Final Eşleşmeleri
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hentbol kadınlar çeyrek final eşleşmeleri duyuruldu. Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen organizasyonda grup maçları tamamlandı ve artık çeyrek final için heyecan dorukta.
Çeyrek Final Maç Programı
Pierre Mauroy Stadyumu'nda yapılacak çeyrek final maçlarının programı ise şu şekilde: 6 Ağustos Salı:
- 10.30 - Danimarka vs. Hollanda
- 14.30 - Fransa vs. Almanya
- 18.30 - Macaristan vs. İsveç
- 22.30 - Norveç vs. Brezilya
Hentbol kadınlar çeyrek finalinde takımlar arasındaki mücadeleler merakla bekleniyor. Taraftarlar, bu şampiyonada unutulmaz anlara tanıklık edecek.