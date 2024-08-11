Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ülkeler Sıralaması

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Elde Edilen Başarılar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, birçok ülkenin sporcularının madalya mücadelesine sahne oldu. ABD, toplamda 126 madalya ile ülkeler sıralamasında birinci olarak öne çıktı. Bu madalyalar arasında 40 altın, 44 gümüş ve 42 bronz yer aldı. Çin, Japonya ve Avustralya'nın Performansı

En yakın rakibi Çin, 40 altın, 27 gümüş ve 24 bronz madalya elde ederek toplamda 91 madalya ile ikinci sırada yer aldı. Olimpiyatların son gününde 2 altın madalya daha kazanarak üçüncülüğe yükselen Japonya ise 20 altın, 12 gümüş ve 13 bronz ile toplamda 45 madalya kazandı. Avustralya ise başarılı yüzme ve su sporlarıyla 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 53 madalya ile dördüncü sırada yer aldı.

Ev Sahibi Ülke Fransa'nın Performansı

Ev sahibi Fransa, 16 altın, 26 gümüş ve 22 bronz madalya ile 64 madalya toplamıştır. Oyunlar sırasında 90 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı, madalya için mücadele etti.

Türkiye'nin Performansı ve Sıralaması

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamlayarak 64. sırada yer aldı. Kadınlar boks branşında Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş ile atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan gümüş madalya kazanırken; güreş, boksp, tekvando ve okçulukta da madalyalar kazanıldı.

Madalya Sıralaması

Oyunların ardından ülkelerin madalya sıralaması şu şekilde oluştu: