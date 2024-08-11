Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ülkeler Sıralaması

ABD, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 126 madalya ile birinci oldu; Türkiye ise 64. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 19:38
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ülkeler Sıralaması

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Elde Edilen Başarılar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, birçok ülkenin sporcularının madalya mücadelesine sahne oldu. ABD, toplamda 126 madalya ile ülkeler sıralamasında birinci olarak öne çıktı. Bu madalyalar arasında 40 altın, 44 gümüş ve 42 bronz yer aldı. Çin, Japonya ve Avustralya'nın Performansı

En yakın rakibi Çin, 40 altın, 27 gümüş ve 24 bronz madalya elde ederek toplamda 91 madalya ile ikinci sırada yer aldı. Olimpiyatların son gününde 2 altın madalya daha kazanarak üçüncülüğe yükselen Japonya ise 20 altın, 12 gümüş ve 13 bronz ile toplamda 45 madalya kazandı. Avustralya ise başarılı yüzme ve su sporlarıyla 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 53 madalya ile dördüncü sırada yer aldı.

Ev Sahibi Ülke Fransa'nın Performansı

Ev sahibi Fransa, 16 altın, 26 gümüş ve 22 bronz madalya ile 64 madalya toplamıştır. Oyunlar sırasında 90 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı, madalya için mücadele etti.

Türkiye'nin Performansı ve Sıralaması

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamlayarak 64. sırada yer aldı. Kadınlar boks branşında Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş ile atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan gümüş madalya kazanırken; güreş, boksp, tekvando ve okçulukta da madalyalar kazanıldı.

Madalya Sıralaması

Oyunların ardından ülkelerin madalya sıralaması şu şekilde oluştu:

  • ABD: 40 Altın, 44 Gümüş, 42 Bronz (126 Toplam)
  • Çin: 40 Altın, 27 Gümüş, 24 Bronz (91 Toplam)
  • Japonya: 20 Altın, 12 Gümüş, 13 Bronz (45 Toplam)
  • Avustralya: 18 Altın, 19 Gümüş, 16 Bronz (53 Toplam)
  • Fransa: 16 Altın, 26 Gümüş, 22 Bronz (64 Toplam)
  • Türkiye: 3 Gümüş, 5 Bronz (8 Toplam, 64. Sıra)

İLGİLİ HABERLER

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı