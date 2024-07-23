Paris 2024 Olimpiyatları'nda Futbol ve Ragbi Heyecanı Başlıyor

Paris 2024 Olimpiyatları'nda İlk Müsabakalar Başlıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları heyecanı yarın futbol ve ragbi maçlarıyla start alıyor. Açılış seremonisinden önce düzenlenecek olan bu karşılaşmalar, spor tutkunlarını bekliyor.

Futbol Müsabakaları

Olimpiyatların ilk futbol karşılaşmaları, 26 Temmuz'da düzenlenecek açılış seremonisi öncesinde gerçekleşecek. İlk iki maç, Saint-Étienne'deki Geoffroy-Guichard Stadyumu'nda Arjantin ile Fas arasında ve Paris’teki Parc des Princes'te Özbekistan ile İspanya arasında oynanacak. Her iki maç da TSİ 16:00'da başlayacak.

Futbol Programı

16:00 - Arjantin-Fas (Geoffroy-Guichard)

16:00 - Özbekistan-İspanya (Parc des Princes)

18:00 - Gine-Yeni Zelanda (Nice)

18:00 - Mısır-Dominik Cumhuriyeti (La Beaujoire)

20:00 - Irak-Ukrayna (Lyon)

20:00 - Japonya-Paraguay (Bordeaux)

22:00 - Fransa-ABD (Marsilya)

22:00 - Mali-İsrail (Parc des Princes)

Ragbi Müsabakaları

Yedili ragbi karşılaşmaları ise Stade de France'da gerçekleştirilecek. İlk maç TSİ 16:30'da Avustralya ile Samoa arasında oynanacak.

Yedili Ragbi Programı

16:30 - Avustralya-Samoa (Stade de France)

17:00 - Arjantin-Kenya (Stade de France)

17:30 - Fransa-ABD (Stade de France)

18:00 - Fiji-Uruguay (Stade de France)

18:30 - İrlanda-Güney Afrika (Stade de France)

19:00 - Yeni Zelanda-Japonya (Stade de France)

20:00 - Avustralya-Kenya (Stade de France)

20:30 - Arjantin-Samoa (Stade de France)

21:00 - Fransa-Uruguay (Stade de France)

21:30 - Fiji-ABD (Stade de France)

22:00 - İrlanda-Japonya (Stade de France)

22:30 - Yeni Zelanda-Güney Afrika (Stade de France)

Yarın başlayacak olan mücadeleler, spor dünyasında heyecan yaratırken, taraftarları stadyumlara çekmeyi hedefliyor.