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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kadınlar Breakdans Şampiyonu Japonya

Japonya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar breakdans finallerinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 01:07
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kadınlar Breakdans Şampiyonu Japonya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Breakdans Kadınlar Finalleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen kadınlar breakdans finalleri, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Zafer Japonya'nın

La Concorde meydanında gerçekleşen yarı finallerde, Japonya, rakibi Litvanya'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu zafer, Japon sporcuların breakdans kategorisindeki azmi ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Madalyalar Dağıtıldı

Litvanya, turnuvayı gümüş madalya ile tamamlarken, Çin ise Hindistan'ı 2-1'lik skorla geçerek bronz madalyayı kazandı. Böylece, kadınlar breakdansında podyumda yer alan ülkeler belirlendi.

Sonuçlar:
  • Altın Madalya: Japonya
  • Gümüş Madalya: Litvanya
  • Bronz Madalya: Çin

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