Paris 2024 Olimpiyatları'nda Macaristan Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrim Heyecanı
2024 Paris Olimpiyatları'nda, eskrim branşında erkekler epe takım kategorisinde yapılan yarışmalar sonucunda kazanan takımlar belirlendi.
Macaristan, Finalde Zaferi Elde Etti
Grand Palais'te gerçekleşen final mücadelesinde, Macaristan temsilcisi rakibi Japonya'yı 26-25'lik skorla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Bronz Madalya Sahibi Çekya
Üçüncülük mücadelesinde ise Çekya, Fransa'yı 43-41'lik skorla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.