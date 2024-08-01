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Paris 2024 Olimpiyatları: Yüzme Finallerinde Macar Sporcu Hubert Kos Altın Madalyayı Aldı

Paris 2024'te yüzmede erkekler 200 metre sırt üstü finallerinde Kos altın, Christou gümüş, Mityukov bronz kazandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:38
Paris 2024 Olimpiyatları: Yüzme Finallerinde Macar Sporcu Hubert Kos Altın Madalyayı Aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları'nda yüzme branşı nihayetinde erkekler 200 metre sırt üstü finalleri gerçekleştirilmiştir.

Macar Sporcu Hubert Kos, Şampiyon Oldu

Bu heyecan dolu organizasyonda, Macar sporcusu Hubert Kos, 1 dakika 54 saniye 26 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuştur.

Diğer Dereceler ve Ödüller

Yunan yüzücü Apostolos Christou gümüş madalyayı 1 dakika 54 saniye 85 saliseyle kazandı. İsviçreli sporcu Roman Mityukov ise yine 1 dakika 54 saniye 85 saliselik derecesiyle bronz madalyayı elde etti.

Afrika Rekoru Kırıldı

Finalleri 1 dakika 55 saniye 60 saliseyle tamamlayan Güney Afrikalı sporcu Pieter Coetze, bu derecesiyle Afrika rekorunu kırmayı başardı.

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