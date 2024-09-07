Paris 2024 Paralimpik Oyunları ve Türk Atletizmi: TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın Değerlendirmeleri

Fatih Çintimar'dan Paris 2024 Paralimpik Oyunları Değerlendirmesi

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, yaklaşan Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Çintimar, milli sporcuların başarı grafiği hakkında "Başarılar, yukarıya doğru gidiyor, hala madalyalar geliyor. Bir önceki olimpiyatın kat kat üstünde madalyalar alındı" ifadelerini kullandı.

Engelli Sporcu Sayısındaki Artış Umut Veriyor

Çintimar, engelli sporcular arasında spor yapma oranının artması ile Türkiye'nin atletizmde daha da büyük başarılara imza atacağını belirtti. Bugün, İzmir Atatürk Stadyumu yanındaki Atletizm Yüksek Performans Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Türk atletizminin 2024 yılı için zirve yaptığına dikkat çekti.

Altyapıya Yatırım Sürecek

Süper Lig final müsabakaları öncesinde bir araya gelen Çintimar, son yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen takımların artışını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. "Süper Lig ve Birinci Lig'de yarışan sporcu sayısının yanı sıra takım sayısının da Anadolu'ya yayılması bizi mutlu ediyor" dedi.

2028 Olimpiyatları Hedefleri

Altyapıya büyük önem verdiklerinin altını çizen Çintimar, burada yetişen genç atletlerle 2028 Los Angeles Olimpiyatları için madalya sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcuların dünya rekorlarına imza attığını da hatırlatarak, "İnşallah bu başarılar artarak devam edecek. Ülkemizde engelli sayısı oldukça fazla ancak spor yapan sayısı maalesef çok az. Bu sayıyı artırdığımızda oradaki başarı daha da yukarıya gelecektir" şeklinde konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar (sol 2), İzmir Atatürk Stadyumu'nun yanındaki Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde bugün başlayan Atletizm Süper Lig final müsabakaları öncesi basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar (sol 2), İzmir Atatürk Stadyumu'nun yanındaki Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde bugün başlayan Atletizm Süper Lig final müsabakaları öncesi basın toplantısı düzenledi.