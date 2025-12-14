DOLAR
Pendikspor'da Hedef: İlk 2 — Metin İlhan

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, Iğdır FK ile 1-1 biten maç sonrası 'hedefimiz ilk 2' diyerek devre arası transfer ihtiyacını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:56
Trendyol 1. Lig 17. hafta | Pendikspor 1-1 Iğdır Futbol Kulübü

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında evinde oynanan ve 1-1 biten karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında takımın hedefini ve ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Maçı "güzel ve keyifli bir müsabaka" olarak tanımlayan İlhan, "Gönül isterdi ki 3 puanla ayrılmak. İlk defa içeride 7'de 7 yapmış bir takım, 8'de 8 yapamadık ama hedefimiz ilk 2. İnşallah bu ekip bunu başaracak. Bu ekibe biraz oyuncu ihtiyacımız var. Onu en kısa sürede, devre arasında tamamlayıp, takviyelerle belirlediğimiz hedefe ulaşmak zorundayız. Öyle bir ekibe sahibiz." ifadeleriyle düşüncelerini aktardı.

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, hedeflerinin ilk 2 olduğunu belirterek, transfere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

