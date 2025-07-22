Pendikspor, Yeni Sezona Bolu'da Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor. Gerede ilçesi Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kampta olan İstanbul temsilcisi, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sabah antrenmanını gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda, oyuncular istasyon çalışması yaparak performanslarını artırdı. İdman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Teknik Direktör Uğur Uçar'ın Değerlendirmeleri

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uğur Uçar, ikinci kamp için geldikleri Bolu'da fiziksel ve taktiksel hazırlık yaparak lige en iyi şekilde başlamak istediklerini belirtti. Ayrıca, transfer süreci hakkında bilgi veren Uçar, "Belirlediğimiz oyuncular kaldı. 3-4 transfer daha yaptıktan sonra lige hazır şekilde gireceğiz." şeklinde konuştu.

Teknik direktör, 24 Temmuz'da Eyüpspor, 27 Temmuz'da ise Esenler Erokspor ile hazırlık maçı yapacaklarını, ardından lig haftasına gireceklerini duyurdu.

Hedef Play-off

Uçar, “Ligde kalmayı başardık. Bu sene daha yukarılara oynayacağız. Hedefimiz; play-off.” diyerek takımın hedeflerini açıkladı. Taraftarların kendilerine güvenmelerini ve inanmalarını isteyen Uçar, yeni sezonda topa sahip olan ve önde agresif baskı yapan Pendikspor’u sahada izleteceklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.