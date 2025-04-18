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Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum'da Başladı

Rally Bodrum, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 15:35
Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum'da Başladı

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum'da Heyecanla Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum"un startı verildi.

Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen bu heyecan dolu şampiyona, iki gün boyunca devam edecek. Yarışların ilk günü, Milas ilçesindeki belirlenen parkurlarda gerçekleştirildi ve sporcular, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Uluslararası Katılım ve Yarış Heyecanı

Şampiyonaya, Türkiye'yle birlikte Romanya, Fransa ve İtalya'dan 48 otomobilde toplam 96 yarışçı katılıyor. Aralarında şampiyon pilotların da yer aldığı sporcular, yeteneklerini sergileyerek seyircilere keyifli dakikalar sundu.

Yarışların Finali ve Ödül Töreni

Rally Bodrum, yarın Bodrum'un Çamlık, Etrim ve Kızılağaç yarışlarının ardından Bodrum Arena'da finale ulaşacak. Yarışların bitiminde ise Bodrum Belediye Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum"un startı verildi. Aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Şampiyonada, Türkiye ile Romanya, Fransa ve İtalya'dan 48 otomobilde 96 yarışçı mücadele ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum"un startı verildi. Aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Şampiyonada, Türkiye ile Romanya, Fransa ve İtalya'dan 48 otomobilde 96 yarışçı mücadele ediyor.

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