PFDK'dan 8 Süper Lig Kulübüne Para Cezası ve Emre Belözoğlu'na Men Cezası

PFDK, 8 Süper Lig Kulübüne Cezaları Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 8 kulübe para cezası uyguladı. Yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş 693 bin lira, Galatasaray 648 bin lira, Eyüpspor 525 bin lira, Çaykur Rizespor 258 bin lira, Bellona Kayserispor 210 bin lira ve Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor 40 bin 500'er lira para cezası aldı.

Emre Belözoğlu'na Cezalar

Kurul, ayrıca Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

1. Lig'de Cezalar Yağmur Gibi

PFDK, Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor’a 414 bin 600 lira, Geosis Boluspor’a 84 bin lira ve MKE Ankaragücü’ne 33 bin 750 lira para cezası kesti.

Ayrıca, Amed Sportif Faaliyetler sporcusu Adama Traore’ye 5 maç men ve 58 bin 500 lira cezası uygulandı. Siltaş Yapı Pendikspor futbolcularından Welinton Souza Silva 4 maç men ile 39 bin lira, Samuel Saiz 29 bin 250 lira ceza aldı. Ahlatcı Çorum FK sporcusu Ferhat Yazgan ve Central Hospital Ümraniyespor futbolcusu Furkan Apaydın 2 maç men cezası aldı. MKE Ankaragücü sporcusu Kwabena Owusu 1 maç men ve 29 bin 250 lira ceza alırken, Uğur Okulları İstanbulspor futbolcusu Tuncer Durhan Aksu da 1 maç men cezası aldı.