PFDK'dan Faruk Koca'ya tarihi ceza

PFDK'nin Halil Umut Meler'e saldırısı sonrasında Faruk Koca'nın cezasını açıkladı. Faruk Koca cezası nedir? Tüm detaylar haberimizde.

KURUL CEZA KARARINI VERDİ!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Halil Umut Meler'e saldırısı sebebiyle Faruk Koca'ya ceza kararını açıkladı.

Faruk Koca 5 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Ceza 3 yılı aşmasıyla sürekli hak mahrumiyetine dönmüş bulunmaktadır.

MKE Ankaragücü'nde 5 maç seyircisiz oynama, 2 milyon TL para cezası kararı verdi.

Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında Ankaragücü Başkanı Furkan Koca maç hakemi Umut Meler'e sahanın ortasında yumruk atmıştır. Saha komiseri raporu tuttu. Hakemin yanlış kararlar, tahrik edici davranışları sebebiyle olayın geliştiğini savundu. Sadece tokat attığını açıkladı. 'Sizi bitireceğim' diyerek tehdit ettiği iddiasını reddetti. Saldırıya uğrayan Meler, taburcu edilerek İzmir'e ailesinin yanına döndü.

Ankaragücü kulübü- Çaykur Rizespor 11.12.2023 karşılaşmasında ev sahibi olduğu müsabakalarda 2. kez yaptığı için 200.000 TL ceza verildi. Son 5 müsabakayı seyircisiz oynama sebebinden 2 milyon TL cezalandırma aldı. 5 sene hak mahrumiyet cezası aldı. 3 yılı aşan ceza sebebiile sürekli hak mahrumiyet cezası aldı.

Müsabaka hakemine yöneltilen hakaret sebebiyle 75 gün hak mahrumiyetinden ötürü 140.000 TL para cezasına çarptırıldı. Sportmenliğe aykırı olan bir hareketten ötürü 210.000 TL ceza verildi.

Tümosan Konyaspor- Sivaspor karşılaşmasında taraftarın saha olaylarına sebep olmasından ötürü 112.000 TL cezalandırma uygulaması yapıldı. Hakeme yönelik hakaret, çift sarı karttan ötürü 3 resmi müsabakadan men olma cezasıyla 39.000 TL para cezası uygulandı.

Kayserispor- Pendikspo müsabakasında usulsüz seyirci alınmasıyla 240.000 TL cezalandırma yapıldı.

Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmasında taraftarların saha olaylarından ötürü 112.000 TL cezai işlem uygulandı.

Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımının sportmenliğe aykırı olmasından ötürü 600.000 TL,

Trabzonspor Kulüp hesabından sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı olmasından ötürü 210.000 TL,

Fenerbahçe kulübü resmi internet adresinden yayınladığı beyanlardan ötürü 400.000 TL cezai işlem uygulandı.