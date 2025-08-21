PFDK'den 8 Süper Lig Kulübüne Ceza: Tribün Kapatma ve Ağır Para Cezaları

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle 8 kulübe ceza verdi. Kurulun kararlarında tribün kapatma, para cezaları ve men cezaları öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'de verilen cezalar

Galatasaray hakkında, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bazı tribünlere kısmi kapama cezası uygulandı.

Fatih Karagümrük oyuncusu Tresor Doh ile Kocaelispor futbolcusu Samet Yalçın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldı. Ayrıca Kocaelispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezası verildi.

Göztepe'ye çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı tribünlerin kısmen kapatılması kararı alındı; taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 120 bin lira para cezası uygulandı. Toplam ceza 340 bin lira oldu.

Fenerbahçe hakkında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle deplasmanda kısmi kapama cezası ile taraftarların saha olayları ve sportif ekipman talimatına aykırılık gerekçeleriyle iki ayrı 220 bin lira para cezası verildi; toplam 440 bin lira ceza uygulandı. Kulübün antrenörü Pedro Machado ise akreditasyon kartını görünür şekilde boynuna asmaması nedeniyle talimatlara aykırılıktan 40 bin lira para cezası aldı.

Antalyaspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle her birine 220'şer bin lira para cezası verildi. Ayrıca siyah-beyazlılar ve bordo-mavililer hakkında çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kısmi tribün kapama cezaları da uygulandı.

1. Lig cezaları

Ümraniyespor antrenörü Ömer Faruk Mahir, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 40 bin lira para cezası ile cezalandırıldı.

Sarıyer hakkında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmi tribün kapatma cezası verildi.

Iğdır FK oyuncusu Valon Ethemi, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 maç men ve sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne, Erzurumspor FK maçındaki taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası ile 220 bin lira para cezası verildi; çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmi tribün kapama cezası da uygulandı.

Futbolcu Veysel Sapan'a rakip takım sporcusuna ve antrenörüne yönelik saldırıları nedeniyle toplam 12 maç men ve 96 bin lira para cezası kesildi.

Kulübün antrenörlerinden Mazlum Kılıç, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi maç men ve 40 bin lira, Erhan Ölker ise aynı sebepten 7 maç men ve 56 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Erzurum FK'den antrenör Ayhan Söğütlü, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunması nedeniyle talimatlara aykırılıktan 20 bin lira para cezası ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Ayrıca kurul, 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor mücadelesinde müsabaka sonucunu etkileme ve bahis iddiasına ilişkin sevkin, 7 günlük savunma süresinin bitiminde yeniden inceleneceğini duyurdu.