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Premier Ligi yükselemeye Hull City'de şok ayrılık! Teknik direktör Liam Rosenior görevden alındı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdı. Ilıcalı, "Geleceğe yönelik vizyonlarımızın örtüşmediği ortaya çıktı." dedi

Yayın Tarihi: 07.05.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 19:58
Premier Ligi yükselemeye Hull City'de şok ayrılık! Teknik direktör Liam Rosenior görevden alındı!

Futbolseverleri şaşırtan bir gelişmeyle, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Acun Ilıcalı: "Zor Bir Karardı"

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı şu ifadelere yer verdi:

"Başkan olarak vermek zorunda kaldığım en zor karar oldu. Liam Rosenior ve ben, Hull City'nin geleceği için uzun ve samimi görüşmeler yaptık. Ancak bu görüşmeler sonucunda, geleceğe yönelik vizyonlarımızın örtüşmediği ortaya çıktı. Bu nedenle, bir değişiklik yapma zamanı geldi.

Liam Rosenior'a yaptığı her şey için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilerim. Felsefemiz açık: Bu kulübü ileriye götürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda yeni teknik direktör adaylarını değerlendireceğiz ve size en kısa sürede yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız."

Rosenior Yönetiminde Play-Off Kapısında

Liam Rosenior yönetimindeki Hull City, bu sezon ligi 7. sırada bitirerek Premier Lig'e yükselmek için play-off oynama şansını kılpayı kaçırmıştı.

Peki, Hull City'nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?

Acun Ilıcalı'nın bu sorunun cevabını en kısa sürede açıklaması bekleniyor. Futbolseverler, Hull City'nin başına kimin geçeceğini merakla bekliyor.

Bu gelişme, Hull City'de yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Acun Ilıcalı'nın bu hamlesi ile Hull City'nin gelecek sezon Premier Lig'e yükselme şansı artacağı düşünülüyor.

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