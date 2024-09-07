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Rabia Cirit Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 9. Sırada Yer Aldı

Milli sporcu Rabia Cirit, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gülle atma F40 sınıfında finale yükseldi ve 9. oldu.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:06
Rabia Cirit Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 9. Sırada Yer Aldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Dolu Anlar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları kapsamında düzenlenen atletizm müsabakalarında, milli sporcu Rabia Cirit, kadınlar gülle atma F40 sınıfında mücadele etti.

Rabia Cirit'in Performansı

Stade de France'da gerçekleştirilen finalde Rabia Cirit, 7.46 metrelik atışıyla 9. sırada yer aldı. Bu performansıyla birçok izleyicinin takdirini topladı.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Gülle atma F40 sınıfında altın madalya Lara Baars (Hollanda), gümüş madalya Renata Sliwinska (Polonya) ve bronz madalya Raja Jebali (Tunus) tarafından kazanıldı.

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