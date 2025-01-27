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Radja Nainggolan Uyuşturucu Kaçakçılığı Soruşturmasında Tutuklandı

Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:05
Radja Nainggolan Uyuşturucu Kaçakçılığı Soruşturmasında Tutuklandı

Radja Nainggolan'ın Tutuklanması

Belçika'nın üçüncü lig ekibi Lokeren-Temse'de forma giyen Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması nedeniyle tutuklandı. 36 yaşındaki futbolcunun, Güney Amerika'dan Avrupa'ya gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olduğu bildirildi.

Detaylar ve Soruşturma Gelişmeleri

İçinde bulunduğu soruşturma, Antwerp limanı üzerinden yürütülüyor. De Telegraaf gazetesinin haberine göre, tutuklama işlemi kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldı. Nainggolan, kariyerinde Cagliari, Roma ve Inter gibi önemli takımlarda forma giymişti. Sezon başında ise Lokeren-Temse'ye transfer olmuştu.

Nainggolan'ın durumu, spor camiasında büyük yankı uyandırdı ve bu olayla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

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