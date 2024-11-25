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RAMS Başakşehir FC Petrocub Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde FC Petrocub ile karşılaşmak için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 19:31
RAMS Başakşehir FC Petrocub Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, FC Petrocub Maçına Hazırlanıyor

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Moldova'nın FC Petrocub takımıyla karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, müsabakanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Turuncu-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Idman, top ile ısınma hareketleriyle başlayarak çift kale maçla sona erdi. Takım, yarın yapacağı idmanla FC Petrocub maçının hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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