RAMS Başakşehir, FC Petrocub Maçına Hazırlanıyor

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Moldova'nın FC Petrocub takımıyla karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, müsabakanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Turuncu-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Idman, top ile ısınma hareketleriyle başlayarak çift kale maçla sona erdi. Takım, yarın yapacağı idmanla FC Petrocub maçının hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.