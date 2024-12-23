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Rams Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-1 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Rams Başakşehir, Kasımpaşa'yı ilk yarıda 2-1 ile geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 21:02
Rams Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-1 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan mücadelede RAMS Başakşehir, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Maçın İlk Dakikaları

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte, Kasımpaşa 3. dakikada öne geçti. Yasin Özcan'ın uzun pasında savunmada Hamza Güreler'in sektirdiği topu, takım arkadaşı Duarte, kaleci Muhammed Şengezer'e göndermek isterken Nuno Da Costa araya girdi. Ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı kaleciden kurtaran Da Costa'nın dar açıdan yaptığı vuruş direkt ağlara gitti: 0-1.

Peni ve Başakşehir'in Tepkisi

Sadece 3 dakika sonra, yani 6. dakikada Onur Ergün'ün sağ iç kulvardan ceza sahasına yaptığı ortada Figueiredo’nun kafa vuruşu, kaleci Gianniotis'in müdahalesiyle üst direkte kaldı. Boşta kalan topa Piatek müdahale etmek istedi fakat Yasin Özcan'ın eline çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem Alper Akarsu, penaltı kararı verdi. 9. dakikada Piatek, penaltı vuruşunu golle sonuçlandırarak skoru 1-1 yaptı.

İkinci Penaltı ve Öne Geçiş

İlk yarının devamında, 41. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha penaltı kazandı. Sağ kanattan Onur Ergün'ün ortasında, Piatek'in kafa vuruşuna Gökhan Gül'ün eliyle müdahalede bulunması sonucunda hakem tereddütsüz penaltıyı verdi. 42. dakikada Piatek, bu kez yerden sert vuruşuyla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi ve ev sahibi takımı 2-1 öne geçirdi.

Sonuç olarak, RAMS Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.

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