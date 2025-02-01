RAMS Başakşehir, Samsunspor'u 4-0 Geçti: Çağdaş Atan'ın Açıklamaları

RAMS Başakşehir, Reeder Samsunspor'u 4-0 Yenerek Hedeflerine Bir Adım Daha Yaklaştı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir, evinde konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Çağdaş Atan, takımının performansına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Maç Sonrası Duygular

Çağdaş Atan, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının gösterdiği mücadeleye teşekkür etti ve galibiyetin önemine vurgu yaptı. "Çok zor bir hafta geçirdim. Alanyaspor maçından sonra duygusal olarak yıprandım. Oyuncularıma maçtan önce, 'Size çok şey borçluyum ama geçen haftadan dolayı siz bana bir maç borçlusunuz.' dedim." şeklinde konuştu.

Performans Analizi

Atan, bu maçta 3'lü savunma sistemini tekrar denediklerini belirterek, "Bu oyunu daha önce Galatasaray ve Rizespor'a karşı kullanmıştık. Bu maçlarda da iyi performans sergiledik," dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Maçın tamamına yakınını kusursuz oynadık. Rakibe gol şansı vermedik ve taktikal çalışmalara sadık kaldık. Bu, bir galibiyet için yeterli oldu."

Hedefler ve İstikrar

Sezonun geri kalan kısmında daha fazla galibiyet almayı hedeflediklerini ifade eden Atan, "Artık Avrupa mazeretimiz yok. İlk 4 sırada yer almak istiyoruz. Her maça aynı konsantrasyon ve ciddiyetle odaklanmalıyız," dedi. Ayrıca, oyuncularının gösterdiği fedakârlığın altını çizen Atan, "Bu sürecin devam etmesini umuyorum," şeklinde konuştu.

Son olarak, güçlü bir takım yapısına sahip olduklarının altını çizen Atan, "Bizim sadece bir formasyon planımız yok, ligin en iyi takımlarından biriyiz. Bunun olumlu ve olumsuz yanları var; ancak oyunun heyecanından çok mutluyuz," dedi.