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Reyhan Taşdelen, Paris 2024'te Altın Madalya Peşinde

17 yaşındaki özel sporcu Reyhan Taşdelen, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:37
Reyhan Taşdelen, Paris 2024'te Altın Madalya Peşinde

Özel Sporcu Reyhan Taşdelen, Altın Madalya İçin Hazırlanıyor

ERKUT KARGIN - Fransa'da gerçekleşecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanmış olan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor.

Uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılar neticesinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları için uzun atlama T20 kategorisinde yüksek performans kotası almayı başaran genç sporcu Reyhan Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde yoğun bir şekilde hazırlıklarına devam ediyor.

Altın Madalya İçin İddialı Hazırlıklar

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Reyhan, hedefinin altın madalya olduğunu vurguladı. AA muhabirine konuşan Reyhan, "Spora 7 yıl önce öğretmenimin tavsiyesiyle başladım ve bu süre zarfında birçok başarıya imza attım. Dubai Grand Prix Para Atletizm Turnuvası’nda 400 metrede ikincilik elde ettim, ayrıca dünya şampiyonasında uzun atlama ve 400 metre branşlarında dördüncülük kazandım. Haziran ayında ise İsveç’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 400 metre engelli yarışında altın madalya aldım. Bayrak takımımızla birlikte de Türkiye rekoru kırdık," dedi.

Olimpiyat Heyecanı ve Hedefler

Olimpiyatların yaklaşmasıyla heyecanının arttığını belirten Reyhan, "Hedefim kesinlikle altın madalya. Antrenmanlarımız gayet iyi ilerliyor. Olimpiyatlarda en genç sporcu olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve marşımızı okutmak istiyorum. Umuyorum ki bunu başaracağım," ifadelerini kullandı.

Reyhan'ın Geleceği Parlak

Aytunç Göz ise, para atletizmdeki gelişmelere dikkat çekerek, "Fransa, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na sadece 3 sporcuyla katılacakken, biz Samsun'dan 4 sporcuyla temsil edileceğiz. Bu, gelinen noktanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor," dedi. Göz, Reyhan'ın potansiyeline inandığını belirterek, "Reyhan ile hayalimiz, dünyanın en genç para atleti olarak madalya sahibi olması. Onun kariyerine böyle bir başlangıç yapmasını istiyoruz. Reyhan, 100 ve 200 metre Türkiye şampiyonu. Ulaştığımızda elit atletler için en iyisini yapmayı hedefliyoruz," diye ekledi.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde antrenmanlarına devam etti.

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