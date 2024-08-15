Rüzgar Sörfü Slalom Avrupa Şampiyonası 2023 İzmir'de Başladı

Rüzgar Sörfü Slalom Avrupa Şampiyonası 2023

Uluslararası Rüzgar Sörfü Federasyonu (IFCA) tarafından düzenlenen Fin ve Foil Slalom Avrupa Şampiyonası, güzel İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı'da başladı. Myga Sörf Merkezi bu önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Katılımcılar ve İlk Gün Sonuçları

Bu yılki şampiyonaya toplamda 12 farklı ülkeden 122 sporcu katılıyor. İlk gün yarışlarında, foil kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Mortefon Marion birinci oldu. Erkekler kategorisinde ise Danimarka'nın Johan Soe zirveye yerleşti. Fin kadınlar yarışında yine Mortefon Marion birinciliği elde ederken, erkeklerde ise Karayipler’den Taty Frans ilk sırayı aldı.

Şampiyona Takvimine Genel Bakış

Bu heyecan dolu organizasyon, 18 Ağustos Pazar günü itibarıyla son bulacak. Rüzgar sörfü tutkunları ve sporcular için unutulmaz bir deneyim olması bekleniyor.