Sabalenka ve Djokovic ABD Açık'ta 4. turda

Sezonun son grand slam'i ABD Açıkın altıncı gününde hem tek kadınlarda hem de tek erkeklerde önemli karşılaşmalar oynandı. Turnuvada birçok seri başı oyuncu mücadele etti ve son 16 turu netleşmeye başladı.

Tek Kadınlar

1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, New York'ta Kanada oyuncusu Leylajh Fernandez ile karşılaştı. Sabalenka, rakibini 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi.

Turnuvada diğer sonuçlar şöyle gerçekleşti: 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-1, 7-5 ile geçerken; 5 numaralı seribaşı Mirra Andreeva, Taylor Towssend'i 7-5, 6-2 ile turnuva dışı bıraktı.

Öte yandan 7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini, Marketa Vondrousova'yı 7-6, 6-1 ile yenerken; 10 numaralı seribaşı Emma Navarro, Barbora Krejcikova'ya 6-4, 4-6, 4-6 setleriyle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Tek Erkekler

Kariyerinin 25. grand slam zaferini hedefleyen 38 yaşındaki Novak Djokovic, Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-7, 6-2, 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

Ayrıca 4 numaralı seribaşı Taylor Fritz, İsviçreli Jerome Kym'i 7-6, 6-7, 6-4, 6-4 ile mağlup ederek 4. tura çıktı.

Turnuvanın ilerleyen günlerinde üst turlara yükselen oyuncular arasındaki eşleşmeler büyük ilgiyle bekleniyor.