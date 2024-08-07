Sakaryaspor, Alper Uludağ ile Anlaştı

Sakaryaspor, Alper Uludağ'ı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, deneyimli defans oyuncusu Alper Uludağ ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde mücadele eden 33 yaşındaki oyuncu, Sakarya Atatürk Stadı'nda düzenlenen imza töreninde duygu dolu açıklamalar yaptı.

Uludağ: "Büyük Bir Camiaya Geldim"

Törende konuşan Alper Uludağ, büyük bir kulübe katıldığının bilincinde olduğunu söylerken, "Ben de bu önemli yolda kulübün bir parçası olmaktan çok gururluyum. İnşallah elimden geleni yapacağım," ifadelerini kullandı.

Zorluklarla Yüzleşmeye Hazır

Tecrübeli futbolcu, zorluklara alışkın birisi olduğunu vurgulayarak, "İnşallah bu zorluklara da en güzel şekilde cevap vereceğim. Sakatsız, belasız bir sezon olmasını diliyorum," dedi.

Başkan Vekili'nden İyi Dilekler

Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis de, transferin hayırlı olmasını diledi. İmza töreninin ardından Uludağ, 1+1 yıllık sözleşmeyi resmi olarak imzaladı.

Usta Oyuncunun Kariyeri

Belçika'da futbol kariyerine başlayan Alper Uludağ, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor gibi kulüplerde de forma giymiştir. Bu transferle birlikte Sakaryaspor, savunma hattını güçlendirmiş oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Alper Uludağ'ı 1+1 yıllığına transfer etti. Uludağ için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağda), törende konuşma yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Alper Uludağ'ı 1+1 yıllığına transfer etti. Uludağ için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağda), törende konuşma yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Alper Uludağ'ı 1+1 yıllığına transfer etti. Uludağ için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağda), törende konuşma yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Alper Uludağ'ı 1+1 yıllığına transfer etti. Uludağ için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağda), törende konuşma yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Alper Uludağ'ı 1+1 yıllığına transfer etti. Uludağ için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağda), törende konuşma yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Alper Uludağ'ı 1+1 yıllığına transfer etti. Uludağ için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağda), törende konuşma yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Alper Uludağ'ı 1+1 yıllığına transfer etti. Uludağ için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağda), törende konuşma yaptı.