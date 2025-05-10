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Samsun'da Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması Başladı

Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, 105 sporcunun katılımıyla heyecan dolu anlara ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:15
Samsun'da Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması Başladı

Samsun'da Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması Başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Sanayi Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Buz Sporları Salonu'nda start aldı.

Yarışmaya Katılan Sporcular

Bu yıl organizasyona Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa, Antalya ve Erzurum gibi çeşitli şehirlerden gelen toplam 105 sporcu katılıyor. Katılan sporcular, genç, yetişkin ve elit amatör kategorilerinde becerilerini sergileme fırsatı bulacak.

Federasyon Temsilcilerinden Açıklama

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya 29 kulüp ve 6 ferdi sporcunun katıldığını belirtti. Aksoy, "Bu sporun gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu spor, 3 yaşından 70 yaşına kadar yapılabilen bir branştır. Samsun ilinde gördüğümüz ilgi ve alaka için teşekkür ederiz." dedi.

Yarışmanın Sonuna Geliniyor

Organizasyon, yarın sona erecek ve yarışmada elde edilen başarılar, amatör sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz...

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz...

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun'da başladı.

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