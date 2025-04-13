Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Açılışı Gerçekleşti

Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın Açılışı Yapıldı

Samsun, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi, 25 ülkeden 150'den fazla sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye'nin En Büyük Bowling Salonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında kullanıma açılan bowling salonu, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü en büyük bowling salonu olma özelliğini taşıyor.

Bayazıtlı’nın Vurguları

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, programda yaptığı konuşmada, şampiyonanın sadece bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda kültürlerin çeşitliliğinin ve ortak değerlerin buluştuğu anlamlı bir etkinlik olduğunu belirtti. Bayazıtlı, sporun birleştirici gücüne ve Anadolu topraklarının kültürel mozağine dikkat çekti.

Katılımcılar ve Tarihler

Seremonide, Vali Yardımcısı ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu.

İlk atışların 14 Nisan tarihinde yapılması planlanan Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, 21 Nisan tarihine kadar sürecek.

Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.