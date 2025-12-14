Samsunspor 0-2 RAMS Başakşehir | Shomurodov ve Bertuğ golleri

Samsunspor 0-2 RAMS Başakşehir — Trendyol Süper Lig 16. hafta
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Samsunspor, kendi sahasında RAMS Başakşehir'e 0-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Eyüp’ün hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Shomurodov’un şutunda top filelerle buluştu. 0-1
74. dakikada Holse’nin pasında altıpas üzerinde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kalan Polat’ın şutunda Muhammed topu kornere çeldi.
83. dakikada Shomurodov’un ara pasında topla buluşan Bertuğ’un şutunda top kaleci Okan’ın bacaklarının arasından ağlara gitti. 0-2
Stat ve Hakemler
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan
Kadrolar
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Soner Gönül (Soner Aydoğdu dk. 75), Antoine Makoumbou, Carlo Holse (Marius Mouandilmadji dk. 75), Olivier Ntcham (Eyüp Aydın dk. 57), Emre Kılınç (Logi Tomasson dk. 67), Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 57), Cherif Ndiaye
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Üstün, Toni Borevkovic, Yunus Emre Çift, Tahsin Bülbül
Teknik Direktör: Thomas Reis
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Umut Güneş (Onur Ergün dk. 87), Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev (Nuno Da Costa dk. 67), Amine Harit (Ivan Brnic dk. 77), Eldor Shomurodov (Ousseynou Ba dk. 87), Davie Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 67)
Yedekler: Doğan Alemdar, Festy Ebosele, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Jakub Kaluzinski
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Öne çıkan istatistikler
Goller: Shomurodov (dk. 66), Bertuğ (dk. 83) (Başakşehir)
Sarı kart: Reis (Teknik Direktör) (Samsunspor)
