Samsunspor 0-2 RAMS Başakşehir | Shomurodov ve Bertuğ golleri

Trendyol Süper Lig 16. haftasında RAMS Başakşehir, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Shomurodov (66') ve Bertuğ (83').

Yayın Tarihi: 14.12.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 22:09
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Samsunspor, kendi sahasında RAMS Başakşehir'e 0-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada Eyüp’ün hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Shomurodov’un şutunda top filelerle buluştu. 0-1

74. dakikada Holse’nin pasında altıpas üzerinde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kalan Polat’ın şutunda Muhammed topu kornere çeldi.

83. dakikada Shomurodov’un ara pasında topla buluşan Bertuğ’un şutunda top kaleci Okan’ın bacaklarının arasından ağlara gitti. 0-2

Stat ve Hakemler

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Kadrolar

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Soner Gönül (Soner Aydoğdu dk. 75), Antoine Makoumbou, Carlo Holse (Marius Mouandilmadji dk. 75), Olivier Ntcham (Eyüp Aydın dk. 57), Emre Kılınç (Logi Tomasson dk. 67), Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 57), Cherif Ndiaye

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Üstün, Toni Borevkovic, Yunus Emre Çift, Tahsin Bülbül

Teknik Direktör: Thomas Reis

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Umut Güneş (Onur Ergün dk. 87), Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev (Nuno Da Costa dk. 67), Amine Harit (Ivan Brnic dk. 77), Eldor Shomurodov (Ousseynou Ba dk. 87), Davie Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 67)

Yedekler: Doğan Alemdar, Festy Ebosele, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Jakub Kaluzinski

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Öne çıkan istatistikler

Goller: Shomurodov (dk. 66), Bertuğ (dk. 83) (Başakşehir)

Sarı kart: Reis (Teknik Direktör) (Samsunspor)

