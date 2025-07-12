Samsunspor, Anthony Musaba İle 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Samsunspor, Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını resmi olarak duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Atatürklü armamızla nice başarılara imza atman dileğiyle. Hoş geldin Anthony." ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki Musaba, geçen sezon Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de forma giydi ve toplamda 29 maçta görev aldı.

Samsunspor, Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.