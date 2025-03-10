Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan FIFA'ya Önemli Ziyaret

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, FIFA'yı ziyaret ederek kulübün hedeflerini anlattı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:15
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan FIFA'ya Önemli Ziyaret

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'dan FIFA'ya Ziyaret

Trendyol Süper Lig takımlarından Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, önemli bir ziyaret gerçekleştirmek üzere FIFA merkezine gitti. Ziyaret süresince Yıldırım'a, kulübün avukatı Anıl Dinçer eşlik etti.

Gelecek Hedefler ve Futbol Yapılanması

Yıldırım, FIFA yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde, Samsunspor ile Fransa Ligue 2 temsilcisi USL Dunkerque kulüplerinin gelecek hedefleri, futbol yapılanmaları ve özellikle Samsunspor'un Avrupa Ligi'ne katılma hedefi hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Ayrıca, FIFA yetkililerinin, Samsunspor ve USL Dunkerque kulüplerinin futbol direktörlerini istişarelerde bulunmak üzere FIFA'ya davet ettiği bildirildi.

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