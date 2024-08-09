Samsunspor, Beşiktaş'ı Yenmek İçin Hazırlanıyor

Samsunspor, Beşiktaş ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Beşiktaş ile 11 Ağustos Pazar günü oynayacakları maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Reis, ev sahibi avantajının kendilerine büyük bir güç katacağını belirtti.

Hazırlıklar ve Hedefler

Reis, Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, "Süper Kupa maçında gösterdikleri performans bunu kanıtlıyor. Biz de buna karşılık güçlü bir hazırlık dönemi geçirdik. Maçın kendi sahamızda olması, bizim için bir avantaj” dedi.

Sezon Hedefi ve Performans

Thomas Reis, transfer yasağının zorluklarına rağmen, takımdaki her oyuncunun performansının arttığını düşünerek, hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu açıkladı. Reis, "Her maçı en iyi şekilde değerlendirip başlangıçta Beşiktaş maçına en iyi performansımızı göstereceğiz" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'a Karşı Strateji

Beşiktaş'a karşı oynayacakları stratejiyi de paylaşan Reis, "Defansı ve ofansı birlikte yapmak, saha içinde tüm oyuncularımızın uyum içerisinde hareket etmesi gerekecek. Eğer bunu sağlar ve taraftarımızın desteğini arkamıza alırsak, iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Her Puana Değer Veriyoruz

Sonuç olarak, Reis, "Her puanın kıymeti çok önemli. Beşiktaş bizim evimize gelecek ve umarım puansız giderler" diyerek sözlerini tamamladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu'ndaki ilk maçlarında, sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları maçı değerlendirdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu'ndaki ilk maçlarında, sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları maçı değerlendirdi.