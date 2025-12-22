DOLAR
Samsunspor Bocce Takımı Mersin'de Volo Türkiye Şampiyonası'na Damga Vurdu

Samsunspor Bocce Takımı, Mersin'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası'nda tüm kategorilerde derece alarak önemli başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:27
SAMSUN (İHA)

Samsunspor Bocce Takımı sporcuları, Mersin'de düzenlenen Gençler ve Büyükler Volo Türkiye Şampiyonası'nda tüm kategorilerde derece alarak dikkat çekti.

Takım, turnuvada elde ettiği sonuçlarla önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen dereceler şu şekilde sıralandı:

Büyük Kadınlar Röle Çift Kadınlar Türkiye 2.'si: Yağmur Tosun - Melek Ünlü

Genç Çift Kadınlar Röle Türkiye 2.'si: Melike Özay - Asyanur Akman

Genç Kadınlar Röle Türkiye 3.'ü: Sıla Tunç - Nisanur Akgül

Büyük Kadınlar Basamak Türkiye 3.'sü: Zehra Büyük

Genç Kadınlar Altın Nokta Türkiye 3.'sü: Sıla Tunç

Görkem Duran: Büyük Erkekler Mix Türkiye Şampiyonu; ayrıca Büyük Erkekler Basamak Türkiye 3.'sü ve Büyük Erkekler Altın Nokta Türkiye 3.'sü olmak üzere üç ayrı kategoride derece elde etti.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, derece elde eden sporcuları tebrik ederek milli takım seçmeleri için başarı diledi.

