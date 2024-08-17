Samsunspor, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak

Samsunspor, Gaziantep FK ile Zorlu Maçta Buluşacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Maç, Gaziantep Kalyon Stadı'nda.

Maç Saati ve Hakem Bilgisi

Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve hakem Emre Kargın yönetiminde gerçekleşecek. Samsunspor bugün yapacağı son hazırlıkların ardından Gaziantep'e hareket edecek ve maç saatine kadar kamp yapacak.

İlk Haftada Yaşananlar

Kırmızı-beyazlı takım, ligin ilk haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuştu. Bu hafta Gaziantep FK'yı yenerek ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Eksik Oyuncular

Maçta, henüz lisansı tamamlanmamış olan Benito Raman forma giyemeyecek. Samsunspor, bu önemli mücadelede en iyi performansını sergilemek için sahaya çıkacak.