Samsunspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maça hazırlıklarına devam ediyor, 4 günlük iznin ardından antrenmanlar başladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:48
Samsunspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde toplanarak antrenmanlarına başladı. Futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Oyuncular, antrenmana dinamik ısınma ile başlayarak, günü minyatür kaleli oyun ve rondo çalışmalarıyla tamamladı. Takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı. Futbolcular ısınma koşusu yaptı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı. Futbolcular ısınma koşusu yaptı.

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