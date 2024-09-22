Samsunspor, Rizespor'u Deplasmanda Yendi

Trendyol Süper Lig'de Haftanın Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, Samsunspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda konuk ekip 1-0'lık skorla galip geldi.

Günün Ana Olayları

Maçın ilk yarısı, her iki takım açısından dengeli geçerken, Samsunspor 46. dakikada Öne geçti. Sağ kanattan Zeki Yavru’nun pasıyla ceza sahasına giren Ntcham, topu ağlara gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

66. dakikada, ev sahibi ekipten Zeqiri, kaleye paralel bir orta yaptı fakat kimse topa dokunamadı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

83. dakikada Taha Şahin’in pasında Jurecka, penaltı noktasının yakınında iyi bir pozisyon yakaladı fakat şutunu direğin yanından auta atarak fırsatı değerlendiremedi.

Sonuç

Karşılaşma, Samsunspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla konuk ekip, ligde önemli bir galibiyet almış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu Muhammet Taha Şahin (solda), rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu Muhammet Taha Şahin (solda), rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu Muhammet Taha Şahin (solda), rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu Muhammet Taha Şahin (solda), rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu Muhammet Taha Şahin (solda), rakibiyle mücadele etti.