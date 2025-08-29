Samsunspor'un 2025-2026 UEFA Konferans Ligi Rakipleri Belli Oldu

Monako'da yapılan kura çekimi sonuçlandı

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki 2025-2026 sezonu lig aşaması rakipleri netleşti. Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'a elenen Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri şu şekilde belirlendi: Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda).

Kura sonucuna göre kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev, AEK ve Hamrun Spartans ile sahasında, Legia Varşova, Mainz ve Breidablik ile deplasmanda karşılaşacak.

Takımların fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra açıklanacak. Bu bilgiler en geç 31 Ağustos Pazar gününe kadar duyurulacak.