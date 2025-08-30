Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi Fikstürü Belli Oldu

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü açıklandı

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Samsunsporun lig aşaması fikstürü resmi olarak duyuruldu. Kırmızı-beyazlı ekip, grup mücadelesine 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda başlayacak.

Grupta Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşen Samsunspor, grup aşamasını 18 Aralık 2025 Perşembe günü Mainz deplasmanında tamamlayacak.

Maç Takvimi

2 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Legia Varşova - Samsunspor

23 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Samsunspor - Dinamo Kiev

6 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor - Hamrun Spartans

27 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Breidablik - Samsunspor

11 Aralık Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor - AEK

18 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Mainz - Samsunspor