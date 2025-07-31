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Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 14:43
Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, 2023-2024 sezonuna yönelik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hem kondisyon hem de takım uyumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü ve teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapıldı.

Futbolcular, antrenmanlarına ısınma hareketleri ile başlayarak, ardından dar alanda oyun ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam ettiler. Antrenman, duran top organizasyonu ile son buldu.

Karadeniz ekibi, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına da hız veriyor. Takım, yarın Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik direktör Thomas Reis...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik direktör Thomas Reis (fotoğrafta) yönetiminde devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik direktör Thomas Reis...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik direktör Thomas Reis (fotoğrafta) yönetiminde devam etti.

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