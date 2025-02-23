Şanlıurfa Engelli Basketbol Takımı Süper Lig İçin Hırslı

Şanlıurfalı Engelli Basketbolcular Play-Off Maçlarında İşi Sıkı Tutacak

MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, katılmayı garantilediği play-off maçlarında işi sıkı tutarak Süper Lig hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Ligin B Grubu'nda mücadele eden ve oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 yenilgi alarak 20 puan toplayan takım, averajla 2. sırada yer alıyor. Play-off'a katılmayı 2 hafta önce garantileyen Şanlıurfa temsilcisi, geçen sezon kapısından döndüğü Süper Lig'e yükselme hedefini gözlüyor.

“Süper Lig’i Hediye Edeceğiz”

Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Veysi Fırat, play-off'u garantiledikleri için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Sezona iddialı başladıkları belirten Fırat, ligin son haftasında galibiyetle ayrılmayı ve ardından play-off maçlarına sıkı şekilde hazırlanmayı hedeflediklerini aktardı.

Fırat, “İnşallah play-off maçları sonucunda Şanlıurfa takımımızın ismini Süper Lig'e yazdıracağız. Bu sene çok heyecanlıyız. Taraftarlarımız bize destek veriyor; bu destek devam ettikçe onları mahcup etmeyeceğiz,” dedi. Geçen yıl sonunda Süper Lig’e çıkma şanslarını kaybettiklerini hatırlatan Fırat, “Bu sene son maça bırakmayıp Süper Lig'e çıkma başarısını elde edeceğiz. Şanlıurfa'mıza Süper Lig’i hediye edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Oyunculardan Kararlılık Mesajı

Takım kaptanı Orhan Tarakçı, ligde iki sezon üst üste play-off oynama hakkı kazandıklarını belirtti. Geçen sezon play-off maçlarından ders çıkardıklarını vurgulayan Tarakçı, “Şampiyonluk her zaman kolay olmuyor. Rakiplerimizin en iyi şekilde hazırlandığını biliyoruz, biz de ona göre hazırlanıyoruz. Hiçbir şekilde rehavete kapılmıyoruz,” dedi.

Oyunculardan Aziz Kelleoğlu ise, “İki yıldır takımda mücadele ediyorum. Geçen sezon play-off'taki son maçımızda kendi hatalarımızdan dolayı kaybettik; ama bu sene aynı hataları yapmadan Süper Lig'e yükseleceğimize inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, katılmayı garantilediği play-off maçlarında işi sıkı tutarak Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, katılmayı garantilediği play-off maçlarında işi sıkı tutarak Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.